WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Binəqədi qəsəbə sakini elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib

    Hadisə
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:11
    Binəqədi qəsəbə sakini elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib

    Elektrik cərəyanı vurması nəticəsində Binəqədi qəsəbə sakini 1991-ci il təvəllüd Taleh Şahid oğlu Fehruzlu ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sözügedən şəxs dekabrın 12-si saat 10 radələrində yaşadığı evdən çıxıb və geri qayıtmayıb.

    Araşdırmalar nəticəsində onun dekabrın 14-ü saat 11 radələrində Binəqədi şosesində yerləşən Sərdarov adına zavodun həyətində elektrik cərəyanı vurması nəticəsində ölməsi müəyyənləşib.

    Binəqədi Sərdarov adına zavod DİN Elektrik cərəyanı
    В Бинагади мужчина погиб от электрического удара на заброшенном заводе

    Son xəbərlər

    11:31

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    11:29

    Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:29

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    11:26

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:24

    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    İKT
    11:21

    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:18

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    11:18

    Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyir

    Energetika
    11:17

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarına 40 gəmi daxil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti