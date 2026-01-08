Трамп заявил, что хочет посетить Венесуэлу в будущем

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда это станет безопасно.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

Издание отмечает, что Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он посетить Венесуэлу лично.

"Я думаю, что в какой-то момент там будет безопасно", - сказал он.