    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 12:21
    Трамп заявил, что хочет посетить Венесуэлу в будущем

    Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда это станет безопасно.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

    Издание отмечает, что Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, хотел бы он посетить Венесуэлу лично.

    "Я думаю, что в какой-то момент там будет безопасно", - сказал он.

    Операция США в Венесуэле Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро
    Tramp Venesuelaya səfər edə bilər

