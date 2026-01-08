İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Tramp Venesuelaya səfər edə bilər

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:24
    Tramp Venesuelaya səfər edə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələcəkdə, təhlükəsiz olacağı təqdirdə, Venesuelaya səfər etmək istədiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu "The New York Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib.

    Nəşr qeyd edib ki, Tramp Venesuelaya şəxsən getmək istəyib-istəmədiyi barədə suala müsbət cavab verib.

    "Düşünürəm ki, hansısa mərhələdə orada vəziyyət təhlükəsiz olacaq", - o bildirib.

    Venesuelada əməliyyat Donald Tramp
    Трамп заявил, что хочет посетить Венесуэлу в будущем

    Son xəbərlər

    12:57

    Üzgüçülük üzrə Azərbaycan millisinin üzvlərinə seminar keçirilib

    Fərdi
    12:56

    İlham Əliyev: "Azərbaycanda bərpaolunan enerji layihələrinə 100 milyonlarla dollar vəsait qoyulub"

    Energetika
    12:55

    Azərbaycan Prezidenti: "Azad edilmiş ərazilərdə 600 meqavat gücündə KSES-lər inşa ediləcək"

    Energetika
    12:55

    Sabah bəzi rayonlara intensiv qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:52

    Azərbaycan Avropaya ilbiz məhsullarının ixracına başlayır

    Daxili siyasət
    12:49

    İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan sərmayə qoyuluşu üçün çox gözəl bir məkandır"

    Maliyyə
    12:48

    Paşinyan güc strukturlarının fəaiyyətini monitorq edəcək, istefalar mümkündür

    Region
    12:46

    İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycanın generasiya gücü təxminən 10 min meqavata bərabərdir"

    Energetika
    12:43

    İlham Əliyev: "Azərbaycanda Batareya Enerji Saxlanc Sistemi yaradılır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti