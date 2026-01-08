Tramp Venesuelaya səfər edə bilər
- 08 yanvar, 2026
- 12:24
ABŞ Prezidenti Donald Tramp gələcəkdə, təhlükəsiz olacağı təqdirdə, Venesuelaya səfər etmək istədiyini bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu "The New York Times" qəzetinə verdiyi müsahibədə deyib.
Nəşr qeyd edib ki, Tramp Venesuelaya şəxsən getmək istəyib-istəmədiyi barədə suala müsbət cavab verib.
"Düşünürəm ki, hansısa mərhələdə orada vəziyyət təhlükəsiz olacaq", - o bildirib.
