İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Qətər XİN: İranın enerji infrastrukturuna hücumu təxribatdır

    Region
    19 mart, 2026
    18:58
    Türkiyə və Qətərin xarici işlər nazirliklərinin (XİN) başçıları ABŞ ilə İsrailin İrana qarşı hərbi əməliyyatı və İslam Respublikasının qonşu ölkələrə hücumlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qətər Dövlətinin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani Dohada türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birgə mətbuat konfransında açıqlayıb.

    "Söhbət zamanı İranın region ölkələrinə zərbələri dayandırması müzakirə olunub",- o deyib və əlavə edib ki, hücumlar qınanıb.

    Qətərin enerji infrastrukturunun hədəf alınmasını pisləyən nazir İranın bu addımını təxribat adlandırıb.

    Аль Тани назвал атаки Ирана по энергообъектам Катара провокацией

    Bütün Xəbər Lenti