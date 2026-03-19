    19 марта, 2026
    • 19:10
    Аль Тани назвал атаки Ирана по энергообъектам Катара провокацией

    Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани назвал атаки Ирана по энергетической инфраструктуре страны провокация.

    Как сообщает Report, об этом Аль Тани заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Дохе.

    "В ходе беседы обсуждалось прекращение ударов Ирана по странам региона", - сказал он.

    Глава МИД Катара также добавил, что расширение масштабов конфликта вокруг Ирана не способствует обеспечению региональной безопасности.

    "Необходимо незамедлительно положить конец войне. Общеизвестно, кто извлекает выгоду из этой войны, и кто втягивает регион в конфликт", - заявил он.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Qətər XİN: İranın enerji infrastrukturuna hücumu təxribatdır
