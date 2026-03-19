    Rafinya Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 19:01
    İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Rafinya azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

    "Report" UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, hücumçu 1/8 final mərhələsinin cavab oyununda "Nyukasl" (İngiltərə) ilə keçirilən görüşdə (7:2) iki qol vurub və iki məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, braziliyalı futbolçu səsvermədə Fransisko Trinkao ("Sportinq"), Vinisius Junior ("Real") və Dominik Şoboslaini ("Liverpul") qabaqlayıb.

    19:30

    Hüseynzadə və Hamilton Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının perspektivlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:29

    Qalibaf İranın raket qurğularının "320%-nin məhv edildiyi" barədə bəyanatları təkzib edib

    Region
    19:25

    Əbdülrəhman bin Casim Al Tani: İran münaqişə zonasını genişləndirmək istəyir

    Region
    19:13

    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Ukraynadan Azərbaycana ekstradisiya ediləcək

    Daxili siyasət
    19:08

    Bəzi dövlət orqanlarının rəhbər işçilərinə yeni vəzifə maaşları müəyyən edilib

    Daxili siyasət
    19:07

    Dövlət adından yaradılan və dövlət büdcəsindən vəsait alan qurumların əməkhaqqı sistemi təkmilləşdirilib

    Daxili siyasət
    19:07

    "ASAN xidmət" mərkəzlərindəki digər dövlət orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi gücləndirilib

    Daxili siyasət
    19:04

    Dövlət qulluqçularının maaşlarının baza hissəsi artırılıb

    Daxili siyasət
    19:03

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək

    Xarici siyasət
