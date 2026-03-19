    Hacıqabulda avtomobil aşıb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 19 mart, 2026
    • 18:53
    Hacıqabulda avtomobil aşıb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hacıqabulda yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı üç nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Pirsaat kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, hərəkətdə olan "Opel" markalı avtomobil anidən idarəetməni itirərək yolun kənarına aşıb.

    Qəza nəticəsində Mingəçevir şəhər sakini, 2003-cü il təvəllüdlü Əhmədova İlahə, Bakı şəhər sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Əhmədova Əfiqə, Saatlı rayon sakini, 1999-cu il təvəllüdlü Ağayev Miryəhya müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Onlar Şirvan Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

