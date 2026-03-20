    "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə Azərbaycanın 4 idmançısı mübarizəyə start verir

    Böyük Dəbilqə turnirinin ilk günündə Azərbaycanın 4 idmançısı mübarizəyə start verir

    Bu gün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə "Böyük Dəbilqə" turniri start götürəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçilərindən 4 idmançı tatami üzərinə çıxacaq.

    Kişilər arasında Turan Bayramov (66 kq) 1/32 finalda fransalı Kilian Noelə üz-üzə gələcək. Eyni çəkidə Rəşad Yelkiyev isə 1/16 finalda niderland təmsilçisi Yoxem van Hartenlə qarşılşacaq.

    Qadınların mübarizəsində isə Könül Əliyeva (48 kq) monqolustan idmançısı Mişel Altanşaqayın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Mübarizəyə 1/8 finaldan başlayan Leyla Əliyeva (52 kq) isə İsraildən olan Gefen Primo ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    "Böyük Dəbilqə"nin təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə 17:00-da başlayacaq . Yarış martın 22-də başa çatacaq.

    Böyük Dəbilqə turniri Azərbaycan təmsilçiləri Turan Bayramov Rəşad Yelkiyev

