"Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə Azərbaycanın 4 idmançısı mübarizəyə start verir
Fərdi
- 20 mart, 2026
- 09:37
Bu gün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə "Böyük Dəbilqə" turniri start götürəcək.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçilərindən 4 idmançı tatami üzərinə çıxacaq.
Kişilər arasında Turan Bayramov (66 kq) 1/32 finalda fransalı Kilian Noelə üz-üzə gələcək. Eyni çəkidə Rəşad Yelkiyev isə 1/16 finalda niderland təmsilçisi Yoxem van Hartenlə qarşılşacaq.
Qadınların mübarizəsində isə Könül Əliyeva (48 kq) monqolustan idmançısı Mişel Altanşaqayın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Mübarizəyə 1/8 finaldan başlayan Leyla Əliyeva (52 kq) isə İsraildən olan Gefen Primo ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
"Böyük Dəbilqə"nin təsnifat mərhələsi saat 10:00-da, final bloku isə 17:00-da başlayacaq . Yarış martın 22-də başa çatacaq.
