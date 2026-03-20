İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.03.2026)

    Maliyyə
    • 20 mart, 2026
    • 09:52
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.03.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    107,24

    - 1,41

    46,39

    Neft WTI (dollar/barel)

    93,83

    - 1,72

    36,41

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 714,00

    108,30

    372,90

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 021,43

    - 203,72

    - 2 041,86

    S&P 500

    6 606,49

    - 18,21

    - 239,01

    Nasdaq

    22 090,69

    - 61,73

    - 1 151,30

    Nikkei

    53 372,53

    - 1 866,87

    3 033,05

    Dax

    22 839,56

    - 662,69

    - 1 650,85

    FTSE 100

    10 063,50

    - 241,79

    132,12

    CAC 40 INDEX

    7 807,87

    - 162,01

    - 341,63

    Shanghai Composite

    4 006,55

    - 56,43

    37,71

    Bist 100

    13 047,72

    - 67,41

    1 786,20

    RTS

    1 065,32

    - 22,97

    - 48,81

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1559

    0,0000

    - 0,0186

    USD/GBP

    1,3408

    0,0000

    - 0,0065

    JPY/USD

    158,3700

    0,6400

    1,9200

    RUB/USD

    86,0507

    0,2000

    7,3007

    TRY/USD

    44,3089

    0,0100

    1,3527

    CNY/USD

    6,8954

    0,0000

    - 0,0936
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.03.2026)

