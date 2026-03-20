    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2026)

    Финансы
    • 20 марта, 2026
    • 09:52
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    107,24

    - 1,41

    46,39

    WTI (долл/барр)

    93,83

    - 1,72

    36,41

    Золото (долл/унция)

    4 714,00

    108,30

    372,90

    Индексы

    Dow-Jones

    46 021,43

    - 203,72

    - 2 041,86

    S&P 500

    6 606,49

    - 18,21

    - 239,01

    Nasdaq

    22 090,69

    - 61,73

    - 1 151,30

    Nikkei

    53 372,53

    - 1 866,87

    3 033,05

    Dax

    22 839,56

    - 662,69

    - 1 650,85

    FTSE 100

    10 063,50

    - 241,79

    132,12

    CAC 40 INDEX

    7 807,87

    - 162,01

    - 341,63

    Shanghai Composite

    4 006,55

    - 56,43

    37,71

    Bist 100

    13 047,72

    - 67,41

    1 786,20

    RTS

    1 065,32

    - 22,97

    - 48,81

    Валюта

    USD/EUR

    1,1559

    0,0000

    - 0,0186

    USD/GBP

    1,3408

    0,0000

    - 0,0065

    JPY/USD

    158,3700

    0,6400

    1,9200

    RUB/USD

    86,0507

    0,2000

    7,3007

    TRY/USD

    44,3089

    0,0100

    1,3527

    CNY/USD

    6,8954

    0,0000

    - 0,0936
    Товарные рынки Фондовые рынки Валютные рынки Биржевые индексы
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.03.2026)
