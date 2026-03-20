Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.03.2026)
Финансы
- 20 марта, 2026
- 09:52
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
107,24
|
- 1,41
|
46,39
|
WTI (долл/барр)
|
93,83
|
- 1,72
|
36,41
|
Золото (долл/унция)
|
4 714,00
|
108,30
|
372,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 021,43
|
- 203,72
|
- 2 041,86
|
S&P 500
|
6 606,49
|
- 18,21
|
- 239,01
|
Nasdaq
|
22 090,69
|
- 61,73
|
- 1 151,30
|
Nikkei
|
53 372,53
|
- 1 866,87
|
3 033,05
|
Dax
|
22 839,56
|
- 662,69
|
- 1 650,85
|
FTSE 100
|
10 063,50
|
- 241,79
|
132,12
|
CAC 40 INDEX
|
7 807,87
|
- 162,01
|
- 341,63
|
Shanghai Composite
|
4 006,55
|
- 56,43
|
37,71
|
Bist 100
|
13 047,72
|
- 67,41
|
1 786,20
|
RTS
|
1 065,32
|
- 22,97
|
- 48,81
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1559
|
0,0000
|
- 0,0186
|
USD/GBP
|
1,3408
|
0,0000
|
- 0,0065
|
JPY/USD
|
158,3700
|
0,6400
|
1,9200
|
RUB/USD
|
86,0507
|
0,2000
|
7,3007
|
TRY/USD
|
44,3089
|
0,0100
|
1,3527
|
CNY/USD
|
6,8954
|
0,0000
|
- 0,0936
