Avropa İttifaqının Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 mart, 2026
- 09:38
Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, təbrik "X" sosial şəbəkəsində dərc olunub.
"Səfir Mariyana Kuyuncic və Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edir!", - mesajda deyilir.
