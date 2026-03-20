    Küveytdəki neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının təkrar hücumuna məruz qalıb

    20 mart, 2026
    09:22
    Küveytdəki neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının təkrar hücumuna məruz qalıb

    Küveyt Milli Neft Şirkətinə məxsus Mina əl-Əhmədi neft emalı zavodu (NEZ) yenidən pilotsuz uçuş aparatlarının hücumuna məruz qalıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Küveyt Xəbərlər Agentliyi (Kuwait News Agency) Küveyt Neft Korporasiyasına istinadən xəbər verir.

    Hadisə sübh çağı baş verib, nəticədə müəssisənin bir sıra qurğularında yanğın başlayıb.

    İlkin məlumatlara görə, xəsarət alan yoxdur. Yanğınsöndürənlər və qəza xidmətləri dərhal yanğının söndürülməsinə başlayıb, qurğuların bir hissəsi dayandırılıb.

    Ötən gün Küveyt Neft Korporasiyası Əl-Əhmədi limanındakı Mina əl-Əhmədi NEZ-ə pilotsuz uçuş aparatının hücumu barədə məlumat vermişdi. O zaman zərbə istehsal bölmələrindən birində kiçik yanğına səbəb olmuşdu.

    Qeyd edək ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb. Nəticədə İranın Ali Lideri Ayətullah Əli Xameneyi, eləcə də bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraildəki hədəflərə, həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, BƏƏ, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə ABŞ və onun müttəfiqləri ilə əlaqəli obyektlərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    НПЗ в Кувейте подвергся повторной атаке беспилотников

    Son xəbərlər

    09:46
    Foto

    İsmayıllıda qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    09:38

    Avropa İttifaqının Nümayəndəliyi Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:37

    "Böyük Dəbilqə" turnirinin ilk günündə Azərbaycanın 4 idmançısı mübarizəyə start verir

    Fərdi
    09:35

    Şeyxülislam regionda baş verən gərginliklə bağlı tərəfləri dialoqa çağırıb

    Xarici siyasət
    09:28

    Allahşükür Paşazadə II İliyanın dəfnində iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    09:25

    Azərbaycan neftinin qiyməti 123 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    09:22

    Küveytdəki neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının təkrar hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    09:19
    Foto

    Naxçıvanda bayram namazı qılınıb

    Din
    09:15

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi" rəqiblərindən son məğlubiyyətin əvəzini çıxmağa çalışacaqlar

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti