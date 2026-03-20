НПЗ в Кувейте подвергся повторной атаке беспилотников

Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади, принадлежащий Кувейтской национальной нефтяной компании, вновь подвергся атаке беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает Kuwait News Agency со ссылкой на Корпорации нефти Кувейта.

Инцидент произошел на рассвете, в результате чего на ряде установок предприятия возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания, часть установок была остановлена.

Накануне Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation) сообщала об атаке беспилотника на НПЗ Мина аль-Ахмади в порту Эль-Ахмади. Тогда удар привел к небольшому пожару на одном из производственных подразделений.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.