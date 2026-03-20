    • 20 марта, 2026
    • 09:16
    НПЗ в Кувейте подвергся повторной атаке беспилотников

    Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади, принадлежащий Кувейтской национальной нефтяной компании, вновь подвергся атаке беспилотников.

    Как передает Report, об этом сообщает Kuwait News Agency со ссылкой на Корпорации нефти Кувейта.

    Инцидент произошел на рассвете, в результате чего на ряде установок предприятия возник пожар.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарные и аварийные службы оперативно приступили к ликвидации возгорания, часть установок была остановлена.

    Накануне Кувейтская нефтяная корпорация (Kuwait Petroleum Corporation) сообщала об атаке беспилотника на НПЗ Мина аль-Ахмади в порту Эль-Ахмади. Тогда удар привел к небольшому пожару на одном из производственных подразделений.

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке НПЗ Мина аль-Ахмади Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Küveytdəki neft emalı zavodu pilotsuz uçuş aparatlarının təkrar hücumuna məruz qalıb
    Ты - Король

