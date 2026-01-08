Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартиры

    Инфраструктура
    • 08 января, 2026
    • 12:07
    В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартиры

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гражданам еще 222 новые полностью отремонтированные квартиры в рамках механизма аренды с правом выкупа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, квартиры расположены в жилом комплексе на улице Сюльх в городе Сумгайыте.

    В аренду предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, ежемесячные платежи начинаются от 347 манатов.

    Выбор новых квартир будет открыт с 15 января в 15:00. Ознакомиться с перечнем доступных жилых помещений можно по ссылке.

    Прием заявок и выбор квартир осуществляются через Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему, интегрированную в портал электронного правительства (e-gov.az).

    На сегодняшний день в рамках механизма аренды с обязательством выкупа заключено 9 077 договоров аренды.

