В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартиры

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гражданам еще 222 новые полностью отремонтированные квартиры в рамках механизма аренды с правом выкупа.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, квартиры расположены в жилом комплексе на улице Сюльх в городе Сумгайыте.

В аренду предлагаются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, ежемесячные платежи начинаются от 347 манатов.

Выбор новых квартир будет открыт с 15 января в 15:00. Ознакомиться с перечнем доступных жилых помещений можно по ссылке.

Прием заявок и выбор квартир осуществляются через Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему, интегрированную в портал электронного правительства (e-gov.az).

На сегодняшний день в рамках механизма аренды с обязательством выкупа заключено 9 077 договоров аренды.