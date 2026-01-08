İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İnfrastruktur
    • 08 yanvar, 2026
    • 11:24
    Azərbaycanda kirayə mənzil fonduna daha 222 mənzil əlavə olunub

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsində yerləşən yaşayış kompleksində daha 222 yeni, tam təmirli mənzili vətəndaşlara təqdim edib.

    "Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, yaşayış sahələri 1, 2 və 3 otaqlı olmaqla, aylıq ödənişləri 347 manatdan başlayır.

    Yeni mənzillər seçim üçün yanvarın 15-i saat 15:00-dan açıq olacaq. Vətəndaşlar təqdim olunan yaşayış sahələrinin siyahısı ilə bu keçid vasitəsilə tanış ola bilərlər.

    Müraciətlərin qəbulu və mənzil seçimi Elektron hökumət portalına (e-gov.az) inteqrasiya edilmiş Elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi üzərindən həyata keçirilir.

    İndiyə qədər satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi çərçivəsində 9 077 kirayə müqaviləsi bağlanıb.

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu kirayə mənzil
    В Азербайджане в Фонд арендного жилья добавлено еще 222 квартиры

    Son xəbərlər

    12:08

    Dələduzluqda şübhəli bilinən SMM saxlanılıb

    Hadisə
    12:04

    Avstraliyada terror aktından sonra komissiya yaradılıb

    Digər ölkələr
    12:01

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    11:57
    Video

    Ötən il ASCO gəmiləri ilə yükdaşımaların həcmi 5 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    11:56

    Fermerlər Fransa paytaxtının mərkəzini bağlayıblar

    Digər ölkələr
    11:53
    Foto

    Sirab kəndində 5,5 km-lik yeni içməli su xətti çəkilir

    İnfrastruktur
    11:50

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:34

    Natiq Bağırov: "Əsas məqsəd Bakıda keçiriləcək mundialı yaddaqalan idman bayramına çevirməkdir" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:31

    İranda sahibkarlar tətil keçirirlər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti