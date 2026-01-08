Трамп: США будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть "долгие годы"
- 08 января, 2026
- 12:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов "долгие годы".
Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.
По его словам, временное правительство Венесуэлы, состоящее из сторонников находящегося в заключении Николаса Мадуро, "дает США все, что они считают необходимым".
Однако Трамп не уточнил, как долго Вашингтон планирует сохранять контроль над южноамериканской страной. "Только время покажет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время он уточнил, что это будет "гораздо дольше" одного года.
Президент подчеркнул, что администрация США намерена "восстановить Венесуэлу очень выгодным образом".
"Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - заявил Трамп.
Трамп также заявил, что "обезглавливание режима Мадуро" запугало других лидеров в регионе, "заставив их подчиниться США".