Трамп: США будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть "долгие годы"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов "долгие годы".

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

По его словам, временное правительство Венесуэлы, состоящее из сторонников находящегося в заключении Николаса Мадуро, "дает США все, что они считают необходимым".

Однако Трамп не уточнил, как долго Вашингтон планирует сохранять контроль над южноамериканской страной. "Только время покажет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. В то же время он уточнил, что это будет "гораздо дольше" одного года.

Президент подчеркнул, что администрация США намерена "восстановить Венесуэлу очень выгодным образом".

"Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы снижаем цены на нефть, и мы будем давать деньги Венесуэле, в которых она отчаянно нуждается", - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что "обезглавливание режима Мадуро" запугало других лидеров в регионе, "заставив их подчиниться США".