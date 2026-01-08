İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:34
    ABŞ Prezidenti: Venesuelanı çox faydalı şəkildə bərpa edəcəyik

    ABŞ Venesuelanı idarə edəcək və "uzun illər" onun neftini çıxaracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "The New York Times" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həbsdə olan Nikolas Maduronun tərəfdarlarından ibarət olan Venesuelanın müvəqqəti hökuməti ABŞ-nin zəruri hesab etdiyi hər şeyi verir. Lakin Tramp Vaşinqtonun Cənubi Amerika ölkəsinə nə vaxta qədər nəzarət edəcəyini açıqlamayıb. "Bunu yalnız zaman göstərəcək", - o, müvafiq suala cavabında deyib. Bununla belə, ABŞ lideri bu prosesin bir ildən daha çox çəkə biləcəyini söyləyib.

    Prezident vurğulayıb ki, ABŞ administrasiyası Venesuelanı çox faydalı şəkildə bərpa etməyi nəzərdə tutur.

    "Biz neftdən istifadə edəcəyik və nefti götürəcəyik. Neftin qiymətini aşağı salacağıq və Venesuelaya pul verəcəyik. Onun buna ehtiyacı var", - Tramp bəyan edib.

    Tramp bildirib ki, Maduro rejiminin devrilməsi regiondakı digər liderləri qorxudub və onları ABŞ-yə tabe olmağa məcbur edib.

    Venesuela Donald Tramp neft
    Трамп: США будут управлять Венесуэлой и добывать ее нефть "долгие годы"

