    В некоторых частях Абшерона не будет электричества

    Энергетика
    • 08 января, 2026
    • 12:17
    В некоторых частях Абшерона не будет электричества

    Сегодня в некоторых частях Абшеронского района будут перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

    В связи с ремонтными работами с 11:30 до 14:00 ограничения на электроснабжение будут действовать на улицах Низами, Шихали Гурбанова, Сары Ашиг в городе Хырдалан и на территории Кенд Нарлыг.

    После завершения ремонтных работ на указанной территории будет обеспечено электроснабжение лучшего качества.

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

