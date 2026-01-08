В некоторых частях Абшерона не будет электричества
- 08 января, 2026
- 12:17
Сегодня в некоторых частях Абшеронского района будут перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами с 11:30 до 14:00 ограничения на электроснабжение будут действовать на улицах Низами, Шихали Гурбанова, Сары Ашиг в городе Хырдалан и на территории Кенд Нарлыг.
После завершения ремонтных работ на указанной территории будет обеспечено электроснабжение лучшего качества.
