    Rəşad Nəbiyev: "Azərbaycanda Akselerasiya Mərkəzi açılacaq"

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 10:46
    Rəşad Nəbiyev: Azərbaycanda Akselerasiya Mərkəzi açılacaq

    Azərbaycanda Akselerasiya Mərkəzi açılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (ITU) ilə birlikdə Azərbaycanda Akselerasiya Mərkəzini açılacaq: "Bu təkcə bizim üçün deyil, həm də MDB regionu, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz üçün unikal olacaq. Buna görə qlobal texnologiya şirkətləri Azərbaycanı öz təyinat məkanları olaraq seçirlər".

    Rəşad Nəbiyev INMerge2025 Akselerasiya Mərkəzi
    Рашад Набиев: "В Азербайджане откроется Центр акселерации"
    Rashad Nabiyev: Acceleration Center will be established in Azerbaijan

