    "Yuventus" "Genoa" komandasının transfer təklifini geri çevirib

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 12:45
    Yuventus Genoa komandasının transfer təklifini geri çevirib

    İtaliya təmsilçisi "Yuventus" A Seriyasının digər komandası "Genoa"nın transfer təklifini geri çevirib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Genoa" kollektivi "ağ-qaralar"ın qapıçısı Mattiya Perinanı sıralarına qatmaq istəsə də, turinlilər razılaşmayıblar.

    Bununla da "qırmızı-mavi"lər qapıçı mövqeyi üçün digər variantları nəzərdən keçirirlər.

    Qeyd edək ki, 33 yaşlı Mattiya Perina cari mövsüm bütün turnirlərdə 4 oyun keçirib və 6 qol buraxıb.

    O, "Genoa" komandasının yetirməsidir və 2018-ci ildə 16,3 milyon avroya "Yuventus"a transfer olunub.

