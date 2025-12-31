"Yuventus" "Genoa" komandasının transfer təklifini geri çevirib
Futbol
- 31 dekabr, 2025
- 12:45
İtaliya təmsilçisi "Yuventus" A Seriyasının digər komandası "Genoa"nın transfer təklifini geri çevirib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "Genoa" kollektivi "ağ-qaralar"ın qapıçısı Mattiya Perinanı sıralarına qatmaq istəsə də, turinlilər razılaşmayıblar.
Bununla da "qırmızı-mavi"lər qapıçı mövqeyi üçün digər variantları nəzərdən keçirirlər.
Qeyd edək ki, 33 yaşlı Mattiya Perina cari mövsüm bütün turnirlərdə 4 oyun keçirib və 6 qol buraxıb.
O, "Genoa" komandasının yetirməsidir və 2018-ci ildə 16,3 milyon avroya "Yuventus"a transfer olunub.
Son xəbərlər
12:51
Foto
Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:47
Güclü külək 3 gün davam edəcək, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİBEkologiya
12:45
"Yuventus" "Genoa" komandasının transfer təklifini geri çeviribFutbol
12:44
CEBR: Növbəti 15 ildə Azərbaycanın ümumi iqtisadi artımı 43 % təşkil edəcəkMaliyyə
12:35
Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılırRegion
12:16
DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıbHadisə
12:15
Gələn ilin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıbEkologiya
12:12
İnsan kapitalı və rifah ili: Azərbaycanda sosial müdafiə, səhiyyə və təhsilin 2025-ci il mənzərəsiSosial müdafiə
12:00