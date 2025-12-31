İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılır

    Region
    • 31 dekabr, 2025
    • 12:35
    Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılır

    Bişkek yaxınlığındakı Baytik kəndində "Digital Kyrgyz Hub" İT-şəhərciyinin tikintisi planlaşdırılır.

    "Report" Qırğızıstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Nazirlər Kabinetinin məlumatında deyilir.

    Layihənin baş planı, texniki-iqtisadi əsaslandırması və layihə sənədləri gələn il hazırlanacaq. 10 hektar ərazidə ofislər, akseleratorlar, süni intellekt və kibertəhlükəsizlik mərkəzləri, təhsil klasterləri, yaşayış və sosial obyektlərin, həmçinin data-mərkəzlərin tikintisi nəzərdə tutulur.

    Layihənin həyata keçirilməsi təxminən 200 İT şirkəti və startapın fəaliyyətini təmin edəcək, ən azı 5 min iş yeri yaradılacaq.

    Bişkek İT-şəhərciyi
    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    Son xəbərlər

    12:51
    Foto

    Rusiyanın Odessaya hücumu nəticəsində altı nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:47

    Güclü külək 3 gün davam edəcək, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    12:45

    "Yuventus" "Genoa" komandasının transfer təklifini geri çevirib

    Futbol
    12:44

    CEBR: Növbəti 15 ildə Azərbaycanın ümumi iqtisadi artımı 43 % təşkil edəcək

    Maliyyə
    12:35

    Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılır

    Region
    12:16

    DİN: Ötən gün pirotexniki vasitələr satan 9 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:15

    Gələn ilin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:12

    İnsan kapitalı və rifah ili: Azərbaycanda sosial müdafiə, səhiyyə və təhsilin 2025-ci il mənzərəsi

    Sosial müdafiə
    12:00

    Lerikdə mikroavtobus dərəyə aşıb, yaralılar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti