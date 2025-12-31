Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    В регионе
    • 31 декабря, 2025
    • 12:13
    В Бишкеке планируют построить IT-городок

    В селе Байтик на окраине Бишкека планируется построить IT-городок Digital Kyrgyz Hub.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, сообщает Кабмин Кыргызстана.

    Генплан проекта, технико-экономическое обоснование и проектную документацию подготовят в следующем году. На территории площадью 10 гектаров предусмотрены строительство офисов, акселераторов, центров искусственного интеллекта и кибербезопасности, образовательных кластеров, жилых и социальных объектов, а также дата-центров.

    Реализация проекта обеспечит деятельность около 200 IT-компаний и стартапов, где будет создано не менее 5 тыс. рабочих мест.

    Digital Kyrgyz Hub Кыргызстан IT-городок
    Bişkekdə İT-şəhərciyinin inşası planlaşdırılır

