В Бишкеке планируют построить IT-городок
В регионе
- 31 декабря, 2025
- 12:13
В селе Байтик на окраине Бишкека планируется построить IT-городок Digital Kyrgyz Hub.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, сообщает Кабмин Кыргызстана.
Генплан проекта, технико-экономическое обоснование и проектную документацию подготовят в следующем году. На территории площадью 10 гектаров предусмотрены строительство офисов, акселераторов, центров искусственного интеллекта и кибербезопасности, образовательных кластеров, жилых и социальных объектов, а также дата-центров.
Реализация проекта обеспечит деятельность около 200 IT-компаний и стартапов, где будет создано не менее 5 тыс. рабочих мест.
