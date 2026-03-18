Тегеран сообщил МАГАТЭ о попадании снаряда по территории АЭС "Бушер"
В регионе
- 18 марта, 2026
- 05:54
Накануне валсти Ирана уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о попадании снаряда по территории атомной электростанции "Бушер".
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном в соцсети X.
Согласно информации, иранская сторона проинформировала агентство, что во вторник вечером снаряд упал на площадку АЭС "Бушер".
При этом данных о повреждении станции, а также о пострадавших среди персонала не поступало.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз призвал стороны проявлять максимальную сдержанность с целью недопущения ядерной аварии на фоне продолжающегося конфликта.
