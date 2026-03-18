Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Сальвадор внес изменения в конституцию, разрешив пожизненное заключение

    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 04:35
    Сальвадор внес изменения в конституцию, разрешив пожизненное заключение

    Конгресс Сальвадора накануне одобрил конституционную поправку, позволяющую назначать пожизненное заключение по таким обвинениям, как убийство, изнасилование и терроризм, на фоне продолжающегося ужесточения политики правительства президента Найиба Букеле в отношении преступных группировок.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что хотя ранее сальвадорские суды уже выносили приговоры, превышающие 100 лет, новым законом фактический срок лишения свободы был ограничен 60 годами.

    "Посмотрим, кто поддержит эту реформу и кто осмелится утверждать, что конституция должна и дальше запрещать оставлять убийц и насильников в тюрьме", - написал Букеле в социальных сетях до того, как Конгресс утвердил поправку.

    Отметим, что конституционная поправка была принята через неделю после того, как группа международных юристов заявила, что имеются "разумные основания" полагать, что в условиях действующего в стране чрезвычайного режима были совершены преступления против человечности.

    В то же время режим чрезвычайного положения позволил силам безопасности задержать более 90 тысяч человек. Около 500 из этих задержанных скончались под стражей государства.

    Конституционная поправка Конгресс Сальвадора Найиба Букеле
    Salvadorun Konstitusiyası dəyişir
    Последние новости

