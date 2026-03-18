    • 18 марта, 2026
    Новая Зеландия ужесточает иммиграционные правила на фоне опасений по поводу преступности

    Правительство Новой Зеландии сегодня представит законопроект, ужесточающий правила депортации, предоставления убежища и соблюдения иммиграционного законодательства.

    Как передает Reuters, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что в правительстве заявляют о том, что изменения необходимы для борьбы с серьезными правонарушениями, эксплуатацией мигрантов и заявлениями о недобросовестном поведении.

    "Изменения предоставят властям соразмерные инструменты для управления иммиграционными рисками, обеспечивая при этом справедливость, функциональность и эффективность системы", - заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд.

    Отметим, что законопроект предусматривает увеличение срока, в течение которого гражданин может быть депортирован за совершение тяжких уголовных преступлений, с 10 до 20 лет, повышение максимального срока наказания за эксплуатацию мигрантов с семи до 10 лет, а также расширение полномочий по принятию мер в отношении ложной или вводящей в заблуждение информации, предоставленной в ходе иммиграционного процесса.

    05:07

    Новая Зеландия ужесточает иммиграционные правила на фоне опасений по поводу преступности

    Другие страны
    04:52

    Reuters: Nvidia готовит чипы Groq, которые можно будет продавать на китайском рынке

    Другие страны
    04:35

    Сальвадор внес изменения в конституцию, разрешив пожизненное заключение

    Другие страны
    04:25

    МИД Ирана опроверг версию США о причинах удара

    В регионе
    04:11

    На востоке Тель-Авива в результате иранского обстрела погибли два человека

    Другие страны
    04:04

    У последнего чемпиона Кубка африканских наций отберут трофей

    Футбол
    03:40

    С сегодняшнего дня Ирак возобновляет поставки нефти в турецкий порт Джейхан

    Другие страны
    03:11

    В результате возгорания на территории НПЗ Olmeca в Мексике погибли пять человек

    Другие страны
    02:46

    Госдеп: Все посольства должны быть готовы к возможным угрозам из-за Ирана

    Другие страны
    Лента новостей