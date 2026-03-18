Новая Зеландия ужесточает иммиграционные правила на фоне опасений по поводу преступности

Правительство Новой Зеландии сегодня представит законопроект, ужесточающий правила депортации, предоставления убежища и соблюдения иммиграционного законодательства.

Отмечается, что в правительстве заявляют о том, что изменения необходимы для борьбы с серьезными правонарушениями, эксплуатацией мигрантов и заявлениями о недобросовестном поведении.

"Изменения предоставят властям соразмерные инструменты для управления иммиграционными рисками, обеспечивая при этом справедливость, функциональность и эффективность системы", - заявила министр иммиграции Новой Зеландии Эрика Стэнфорд.

Отметим, что законопроект предусматривает увеличение срока, в течение которого гражданин может быть депортирован за совершение тяжких уголовных преступлений, с 10 до 20 лет, повышение максимального срока наказания за эксплуатацию мигрантов с семи до 10 лет, а также расширение полномочий по принятию мер в отношении ложной или вводящей в заблуждение информации, предоставленной в ходе иммиграционного процесса.