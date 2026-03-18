Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Другие страны
    • 18 марта, 2026
    • 04:52
    Reuters: Nvidia готовит чипы Groq, которые можно будет продавать на китайском рынке

    Компания Nvidia готовит версию своих чипов искусственного интеллекта Groq, которые можно будет продавать на китайском рынке.

    Как передает Report, об этом накануне сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с ситуацией.

    Отмечается, что в конце прошлого года компания Nvidia получила лицензию на технологию от стартапа Groq, занимающегося разработкой чипов для искусственного интеллекта, в рамках сделки на сумму 17 миллиардов долларов и на этой неделе представила новую линейку продуктов на базе своих чипов на своей ежегодной конференции разработчиков в Сан-Хосе, штат Калифорния.

    Решение о разработке версии чипов для китайского рынка принято после того, как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о возобновлении производства чипов H200, предшественника нынешнего флагманского чипа, после получения экспортных лицензий от администрации президента США Дональда Трампа и заказов от китайских клиентов.

    Сообщается, что Nvidia планирует использовать чипы Groq для так называемого инференционного анализа, когда системы искусственного интеллекта отвечают на вопросы, пишут код или выполняют задачи для пользователей. В продуктах, представленных Nvidia на этой неделе, компания планирует использовать свои будущие чипы Vera Rubin, которые не могут продаваться в Китае, в сочетании с чипами Groq.

    Компания Nvidia Искусственный интеллект Стартап Groq Дональд Трамп Дженсен Хуанг
    Последние новости

    Лента новостей