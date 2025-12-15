Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

    Бизнес
    • 15 декабря, 2025
    • 11:04
    В Азербайджане утверждена Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) утвердил "Национальную программу стандартизации на 2026-2028 годы".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

    Проект программы сформирован в соответствии с Законом "О стандартизации", а также "Положением о формировании национальной программы стандартизации и внесении в него изменений", утвержденным решением Кабинета Министров от 27 мая 2024 года, с учетом соответствующих мнений и предложений более чем 50 государственных и частных организаций.

    Для реализации поставленных целей в рамках рассматриваемой программы в течение трех лет планируется принять в общей сложности до 3 тыс. государственных стандартов.

    Ознакомиться с текстом "Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы" можно на сайте AZSTAND.

    стандартизация программа стандартизации институт стандартизации
    Azərbaycanda "2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı" təsdiqlənib
    Elvis

    Последние новости

    11:09

    ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

    Финансы
    11:06
    Видео

    МЧС предупредило население об опасности угарного газа

    Другие
    11:05

    ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судов

    Другие страны
    11:04

    В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

    Бизнес
    11:01

    В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартов

    Бизнес
    11:00

    ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    Финансы
    10:56

    ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    10:52

    В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство

    Происшествия
    10:48
    Фото
    Видео

    Азербайджан приступил к созданию крупнейшей в регионе системы хранения энергии

    Энергетика
    Лента новостей