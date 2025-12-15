В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) утвердил "Национальную программу стандартизации на 2026-2028 годы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZSTAND.

Проект программы сформирован в соответствии с Законом "О стандартизации", а также "Положением о формировании национальной программы стандартизации и внесении в него изменений", утвержденным решением Кабинета Министров от 27 мая 2024 года, с учетом соответствующих мнений и предложений более чем 50 государственных и частных организаций.

Для реализации поставленных целей в рамках рассматриваемой программы в течение трех лет планируется принять в общей сложности до 3 тыс. государственных стандартов.

Ознакомиться с текстом "Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы" можно на сайте AZSTAND.