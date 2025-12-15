WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycanda "2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı" təsdiqlənib

    Biznes
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:29
    Azərbaycanda 2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı təsdiqlənib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazara Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) "2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı"nı təsdiq edib.

    "Report" bu barədə Agentliyə istinadən xəbər verir.

    Proqram layihəsi 50-dən yuxarı dövlət və özəl qurumun müvafiq rəy və təklifi nəzərə alınmaqla "Standartlaşdırma haqqında" qanun, həmçinin Nazirlər Kabinetinin 27 may 2024-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Milli standartlaşdırma proqramının formalaşdırılması və onda dəyişiklik edilməsi Qaydası"na əsasən formalaşdırılıb.

    Proqram tərtib olunarkən texniki reqlamentlərin əsas tələblərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə qəbul ediləcək istinad standartları, müvafiq normativ hüquqi aktlar, standartlaşdırma üzrə texniki komitələrin iş planları, habelə beynəlxalq və regional standartlaşdırma təşkilatlarının normativ sənədləri əsasında dövlət standartlarının hazırlanması, müasir elmi-texniki araşdırmaların nəticələri, ümumilikdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası nəzərə alınıb.

    Sənəddə iqtisadiyyatın bütün sferalarında müasir texnologiyaların və həllərin tətbiqini təşviq edən, eləcə də təhlükəsiz, keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli mal və xidmətlərin istehsalını təmin edən yeni standartların işlənib hazırlanması yer alıb. Qarşıya qoyulan hədəflərin icrası məqsədilə sözügedən proqram çərçivəsində üç il ərzində ümumilikdə 3 minədək dövlət standartının qəbul edilməsi nəzərdə tutulur.

    Bu Proqram xidmət, turizm, ətraf mühit, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik, metrologiya və sınaqlar, mexaniki və hidravlik sistemlər, energetika və elektrotexnika, informasiya texnologiyaları və telekommunikasiya, nəqliyyat və nəqliyyat infrastrukturu, zərgərlik məmulatları, qablaşdırma, tekstil və dəri texnologiyası, qida və kənd təsərrüfatı, kimya texnologiyası, minerallar və dağ-mədən sənayesi, neft və əlaqəli texnologiyalar, metallurgiya və maşınqayırma, taxta və mebel texnologiyası, şüşə və keramika sənayesi, rezin və plastik sənayesi, kağız və karton, lak-boya və əlvan boya sənayesi, inşaat materialları tikinti və mülki mühəndislik, uşaq malları və digər mühüm strateji sahələri əhatə edir.

    "2026-2028-ci illər üzrə milli standartlaşdırma proqramı"nın mətni ilə AZSTAND-ın internet səhifəsinə keçid edərək tanış ola bilərsiniz: https://azstand.gov.az/az/standartlasdirma-uzre-milli-proqram

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu ölkə Standart milli standartlaşdırma proqramı
    В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

    Son xəbərlər

    11:31

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    11:29

    Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:29

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    11:26

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:24

    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    İKT
    11:21

    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:18

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    11:18

    Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyir

    Energetika
    11:17

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarına 40 gəmi daxil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti