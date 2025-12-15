Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    • 15 декабря, 2025
    • 11:00
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания кредитным союзам Total Finans и Stimul.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, причиной таких мер стало нарушение кредитными организациями требований финансовой отчетности.

    По данным регулятора, эти союзы не предоставили финансовую отчетность за III квартал 2025 года, что является прямым нарушением пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". В связи с этим Центробанк выдал обязательные к исполнению предписания о незамедлительном предоставлении отчетности и соблюдении сроков подачи отчетов в последующие периоды.

