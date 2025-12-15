ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные к исполнению предписания кредитным союзам Total Finans и Stimul.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, причиной таких мер стало нарушение кредитными организациями требований финансовой отчетности.

По данным регулятора, эти союзы не предоставили финансовую отчетность за III квартал 2025 года, что является прямым нарушением пункта 10.3 "Правил пруденциального регулирования кредитных союзов". В связи с этим Центробанк выдал обязательные к исполнению предписания о незамедлительном предоставлении отчетности и соблюдении сроков подачи отчетов в последующие периоды.