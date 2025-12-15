Azərbaycan Mərkəzi Bankı iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:31
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Total Finans" və "Stimul" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kredit ittifaqları 2025-ci ilin III rübünə aid maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları"nın 10.3-cü bəndinin tələbi təmin edilməyib, bu səbəblə "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələbləri rəhbər tutaraq, kredit itifaqlarına hesabatların təxirəsalınmadan və növbəti dövrlərdə vaxtında təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi olan göstəriş verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı kredit ittifaqları
    ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

