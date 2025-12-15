Azərbaycan Mərkəzi Bankı iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib
Maliyyə
- 15 dekabr, 2025
- 10:31
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Total Finans" və "Stimul" kredit ittifaqlarına icrası məcburi göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, kredit ittifaqları 2025-ci ilin III rübünə aid maliyyə hesabatlarını təqdim etmədiyindən, "Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi Qaydaları"nın 10.3-cü bəndinin tələbi təmin edilməyib, bu səbəblə "Kredit ittifaqına bank əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün lisenziya verilməsi Qaydası"nın 4.4.4-cü yarımbəndinin tələbləri rəhbər tutaraq, kredit itifaqlarına hesabatların təxirəsalınmadan və növbəti dövrlərdə vaxtında təqdim edilməsi ilə bağlı icrası məcburi olan göstəriş verilib.
