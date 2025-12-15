МЧС предупредило население об опасности угарного газа

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением об опасности угарного газа.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что увеличение использования газовых отопительных приборов с наступлением холодов еще больше повышает опасность отравления угарным газом.

С учетом того, что угарный газ не имеет запаха и практически не ощутим, МЧС вновь напоминает о необходимости соблюдения нижеследующих правил безопасности, чтобы предотвратить возможные последствия:

- газовые приборы должны быть исправны и соответствовать стандартам;

- высота помещения, в которой находится прибор, должна быть не меньше 2 метров 20 сантиметров;

- должна работать система вентиляции воздуха, открыта форточка;

- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба и отверстия в нижней части двери;

- дымоходы необходимо прочищать дважды в год.

Следует запомнить основные признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость.

Человека, отравившегося угарным газом, необходимо вывести на свежий воздух, освободить от затрудняющей дыхание одежды и немедленно вызвать скорую помощь.

В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.