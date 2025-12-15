МЧС предупредило население об опасности угарного газа
- 15 декабря, 2025
- 11:06
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана обратилось к населению с предупреждением об опасности угарного газа.
Как сообщает Report, в обращении говорится, что увеличение использования газовых отопительных приборов с наступлением холодов еще больше повышает опасность отравления угарным газом.
С учетом того, что угарный газ не имеет запаха и практически не ощутим, МЧС вновь напоминает о необходимости соблюдения нижеследующих правил безопасности, чтобы предотвратить возможные последствия:
- газовые приборы должны быть исправны и соответствовать стандартам;
- высота помещения, в которой находится прибор, должна быть не меньше 2 метров 20 сантиметров;
- должна работать система вентиляции воздуха, открыта форточка;
- в ванной комнате должна быть вентиляционная труба и отверстия в нижней части двери;
- дымоходы необходимо прочищать дважды в год.
Следует запомнить основные признаки отравления: головная боль, головокружение, тошнота, слабость.
Человека, отравившегося угарным газом, необходимо вывести на свежий воздух, освободить от затрудняющей дыхание одежды и немедленно вызвать скорую помощь.
В случае опасности необходимо звонить по номеру 112.