WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    FHN dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Digər
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:28
    FHN dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib.

    "Report"un məlumatına görə, müraciətdə bildirilib ki, havaların soyuması ilə qazla işləyən qızdırıcı cihazlardan istifadənin çoxalması məişətdə dəm qazı təhlükəsini daha da artırır.

    Qeyd olunub ki, qaz cihazlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməməsi sonda acı nəticələrə səbəb ola bilər.

    Dəm qazının iysiz olduğu və hiss edilmədiyi nəzərə alınaraq, mümkün fəsadların qarşısının alınması üçün FHN aşağıda göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmasının zəruriliyini bir daha xatırladır:

    • istismar olunan qaz cihazı saz və standartlara uyğun olmalı;

    • cihaz olan məkanın hündürlüyü 2 metr 20 santimetrdən az olmamalı;

    • havaçəkən sistem işləməli, nəfəslik açıq olmalı;

    • hamam otağında ventilyasiya borusu, qapının aşağısında dəliklər olmalı;

    • tüstü bacaları ildə iki dəfə təmizlənməlidir.

    Yadda saxlamaq lazımdır ki, qaz cihazının olduğu məkandakı insanlarda baş ağrısı, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, halsızlıq dəm qazından zəhərlənmənin əsas əlamətləridir.

    Dəm qazından zəhərlənmə baş verdikdə dərhal zərərçəkmişi təmiz havaya çıxarıb, nəfəsalmasını çətinləşdirən geyimlərdən azad etmək, təcili tibbi yardım çağırmaq lazımdır!

    Unutmayın: Qaydalara biganəlik – həyatımıza təhlükədir!

    Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin!

    FHN dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəm qazı
    Video
    МЧС предупредило население об опасности угарного газа

    Son xəbərlər

    11:31

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    11:29

    Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:29

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    11:26

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:24

    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    İKT
    11:21

    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:18

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    11:18

    Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyir

    Energetika
    11:17

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarına 40 gəmi daxil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti