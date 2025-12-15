Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 15 декабря, 2025
    • 11:01
    В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартов

    В Азербайджане в 2026–2028 годах будет разработано 2939 новых государственных стандартов.

    Как сообщает "Report", это отражено в утвержденной "Национальной программе стандартизации на 2026–2028 годы" Азербайджанского института стандартизации (AZSTAND).

    Согласно документу, планируется утвердить 712 нормативных документов в 2026 году, 924 в 2027 году и 1303 в 2028 году.

    Новые стандарты охватят все сферы экономики и будут гармонизированы с международными требованиями.

    Что касается распределения по областям, то планируется разработка 91 нового государственного стандарта в сфере услуг, туризма, развлечений и спорта, 481 - по окружающей среде, охране труда и безопасности, 203 - в области энергетики и электротехники, 291 - по нефти и связанным технологиям, 309 - в области продовольствия и сельского хозяйства, 332 - по текстильной и кожевенной технологии, 112 - в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры.

    В рамках программы планируется внедрение международных стандартов ISO и EN по устойчивому туризму, приключенческому туризму, альтернативной и биоэнергетике, пожарной безопасности, рекультивации земель, безопасности детских товаров, системам качества и управления.

    В документе отмечается, что реализация Национальной программы стандартизации создаст условия для повышения качества продукции и услуг, повышения удовлетворенности потребителей, укрепления конкурентоспособности местной продукции, а также обеспечения экономической и экологической безопасности.

    гостандарты институт стандартизации программа стандартизации экология энергетика туризм
    Azərbaycanda üç il ərzində 3 minə yaxın dövlət standartı qəbul ediləcək
