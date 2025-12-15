ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо компании ООО Eliko, являющейся участником валютного рынка страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно данным, в рамках текущих процессов надзора, проводимых регулятором, были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма. В результате, на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных проступках, должностное лицо компании Eliko было оштрафовано на 10 тыс. манатов решением Ясамальского районного суда города Баку.