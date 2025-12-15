ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Финансы
    • 15 декабря, 2025
    • 11:09
    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо компании ООО Eliko, являющейся участником валютного рынка страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно данным, в рамках текущих процессов надзора, проводимых регулятором, были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма. В результате, на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных проступках, должностное лицо компании Eliko было оштрафовано на 10 тыс. манатов решением Ясамальского районного суда города Баку.

    Лента новостей