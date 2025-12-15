ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка
Финансы
- 15 декабря, 2025
- 11:09
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностное лицо компании ООО Eliko, являющейся участником валютного рынка страны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно данным, в рамках текущих процессов надзора, проводимых регулятором, были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, полученного преступным путем, и финансировании терроризма. В результате, на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.4 Кодекса об административных проступках, должностное лицо компании Eliko было оштрафовано на 10 тыс. манатов решением Ясамальского районного суда города Баку.
Последние новости
11:09
ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынкаФинансы
11:06
Видео
МЧС предупредило население об опасности угарного газаДругие
11:05
ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судовДругие страны
11:04
В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"Бизнес
11:01
В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартовБизнес
11:00
ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетностиФинансы
10:56
ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКАВнешняя политика
10:52
В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганствоПроисшествия
10:48
Фото
Видео