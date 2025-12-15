WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Eliko"nun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 15 dekabr, 2025
    • 10:36
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Elikonun vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta bazarının iştirakçısı olan "Eliko" MMC-nin vəzifəli şəxsini cərimələyib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun apardığı cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulduğu üzə çıxıb. Odur ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci, 598.1.2-ci və 598.1.4-cü maddəsinə əsasən "Eliko"nun vəzifəli şəxsi Bakı Şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə 10 000 manat cərimə edilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarı
    ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

    Son xəbərlər

    11:31

    Vəfa Yaqublu: Dini düşüncələri mollalar yox, dinşünaslar təbliğ etməlidir

    Din
    11:29

    Bilyardın "Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib

    Fərdi
    11:29

    Həftəsonu xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    11:26

    Azərbaycanın idarə, müəssisə və təşkilatlarının 9 ayda qiymətli kağızlar bazarından gəliri açıqlanıb

    Maliyyə
    11:24

    Azərbaycan noutbuk istehsalını 15 dəfə artırıb

    İKT
    11:21

    Azərbaycanın 9 ayda tədiyyə balansında 1,1 milyard dollar kəsir olub

    Maliyyə
    11:18

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    11:18

    Bakı və Astana BTC ilə neft tranzitinin iqtisadi parametrlərinin yaxşılaşdırılması üzərində işləyir

    Energetika
    11:17

    Aİ Rusiyaya qarşı sanksiya siyahılarına 40 gəmi daxil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti