Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 10:56
    ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

    В понедельник в Брюсселе, перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоится неформальный обмен мнениями за завтраком с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила высокопоставленный представитель ЕС. Однако, дать больше информации о деталях встречи представитель ЕС отказалась, сославшись на ее неформальный характер.

    Она отметила, что ЕС поддерживает отношения с Арменией, так же, как и с Азербайджаном, и выступает за необходимость обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

    "Что я могу сказать, так это то, что у нас была хорошая встреча и обсуждения с Хикметом Гаджиевым и что у нас очень хорошие контакты с Азербайджаном", - подчеркнула она.

    Однако, возвращение в Брюссель армянского министра спустя почти две недели после подписания двустороннего документа (Стратегической повестки партнерства), чтобы принять участие в мероприятии, где на повестке нет вопроса об Армении, наводит на определенные предположения. Скорее всего будут обсуждаться, вопросы, поднятые азербайджанской стороной и вызывавшие серьезное беспокойство у Баку. Возможно, именно и это является целью визита Мирзояна в Брюссель, а не просто завтрак с министрами ЕС.

    Представители службы по иностранным делам затруднились объяснить причины, по которым до сих пор данный документ не обнародован со стороны Евросоюза.

    Тщетными оказались и попытки Report получить официальную реакцию ЕС на довольно критическое заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана, расценившего некоторые пункты данного соглашения как вмешательство во внутренние дела и в двусторонние отношения с Арменией.

    Однако, в неофициальной обстановке наши источники в службе внешней политики ЕС рассказали, что указанный документ готовился в июле, то есть еще до парафирования мирного договора в столице США в начале августа.

    Подписание вашингтонских договоренностей стала для ЕС сюрпризом: он оказался в хвосте событий со своей сложной структурой принятия решений.

    "Это и проблема, что бюрократическая машина медленная и неповоротливая и зачастую просто не успевает за реальными изменениями", - отметил собеседник Report.

    Это перекликается с утверждением МИД Азербайджана, что "язык стратегии не отражает последних реалий". Хотя определенные коррективы в нее были внесены, в целом пункты повестки остались теми, которые были согласованы гораздо раньше встречи в Вашингтоне.

    Возможно, поняв свою оплошность, европейская сторона данный документ так еще и не опубликовала.

    Тем не менее, по словам источника, во внешнеполитической службе вопрос отношений с Азербайджаном – один из приоритетных: "Все думают, что в службе все заняты Украиной, но это не так. Вопрос о Южном Кавказе, отношениях с Азербайджаном и Армений и между ними – один из актуальных. Сегодня границы между геоэкономикой и геополитикой сильно размыты, а этот регион важен с обеих точек зрения, не говоря уже о достаточном близком и стратегическом для нас его расположении".

    Евросоюз стремится воспользоваться благоприятной обстановкой, сложившейся в регионе, которая создает возможности для подписания мирного договора и дальнейшего продвижения по пути нормализации, отметил источник.

    По его словам, возможно, это не так заметно внешне, но "за закрытыми дверями происходят очень активные, интенсивные контакты и обсуждения".

    На повестке дня ЕС еще один важный вопрос – подключение Армении ко всему Среднему коридору, не ограничиваясь небольшим участком маршрута, называемого "TRIPP".

    Евросоюз Армения Азербайджан Арарат Мирзоян Хикмет Гаджиев TRIPP
    Elvis

    Последние новости

    11:09

    ЦБА оштрафовал должностное лицо участника валютного рынка

    Финансы
    11:06
    Видео

    МЧС предупредило население об опасности угарного газа

    Другие
    11:05

    ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судов

    Другие страны
    11:04

    В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

    Бизнес
    11:01

    В Азербайджане в течение трех лет будет принято около 3 тыс. госстандартов

    Бизнес
    11:00

    ЦБА выдал обязательные предписания двум кредитным союзам за нарушение отчетности

    Финансы
    10:56

    ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

    Внешняя политика
    10:52

    В Гяндже задержаны участники свадебного кортежа за автохулиганство

    Происшествия
    10:48
    Фото
    Видео

    Азербайджан приступил к созданию крупнейшей в регионе системы хранения энергии

    Энергетика
    Лента новостей