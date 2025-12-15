ЕС вновь оказался в роли догоняющего на Южном Кавказе? - АНАЛИТИКА

В понедельник в Брюсселе, перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС, состоится неформальный обмен мнениями за завтраком с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила высокопоставленный представитель ЕС. Однако, дать больше информации о деталях встречи представитель ЕС отказалась, сославшись на ее неформальный характер.

Она отметила, что ЕС поддерживает отношения с Арменией, так же, как и с Азербайджаном, и выступает за необходимость обеспечения мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

"Что я могу сказать, так это то, что у нас была хорошая встреча и обсуждения с Хикметом Гаджиевым и что у нас очень хорошие контакты с Азербайджаном", - подчеркнула она.

Однако, возвращение в Брюссель армянского министра спустя почти две недели после подписания двустороннего документа (Стратегической повестки партнерства), чтобы принять участие в мероприятии, где на повестке нет вопроса об Армении, наводит на определенные предположения. Скорее всего будут обсуждаться, вопросы, поднятые азербайджанской стороной и вызывавшие серьезное беспокойство у Баку. Возможно, именно и это является целью визита Мирзояна в Брюссель, а не просто завтрак с министрами ЕС.

Представители службы по иностранным делам затруднились объяснить причины, по которым до сих пор данный документ не обнародован со стороны Евросоюза.

Тщетными оказались и попытки Report получить официальную реакцию ЕС на довольно критическое заявление внешнеполитического ведомства Азербайджана, расценившего некоторые пункты данного соглашения как вмешательство во внутренние дела и в двусторонние отношения с Арменией.

Однако, в неофициальной обстановке наши источники в службе внешней политики ЕС рассказали, что указанный документ готовился в июле, то есть еще до парафирования мирного договора в столице США в начале августа.

Подписание вашингтонских договоренностей стала для ЕС сюрпризом: он оказался в хвосте событий со своей сложной структурой принятия решений.

"Это и проблема, что бюрократическая машина медленная и неповоротливая и зачастую просто не успевает за реальными изменениями", - отметил собеседник Report.

Это перекликается с утверждением МИД Азербайджана, что "язык стратегии не отражает последних реалий". Хотя определенные коррективы в нее были внесены, в целом пункты повестки остались теми, которые были согласованы гораздо раньше встречи в Вашингтоне.

Возможно, поняв свою оплошность, европейская сторона данный документ так еще и не опубликовала.

Тем не менее, по словам источника, во внешнеполитической службе вопрос отношений с Азербайджаном – один из приоритетных: "Все думают, что в службе все заняты Украиной, но это не так. Вопрос о Южном Кавказе, отношениях с Азербайджаном и Армений и между ними – один из актуальных. Сегодня границы между геоэкономикой и геополитикой сильно размыты, а этот регион важен с обеих точек зрения, не говоря уже о достаточном близком и стратегическом для нас его расположении".

Евросоюз стремится воспользоваться благоприятной обстановкой, сложившейся в регионе, которая создает возможности для подписания мирного договора и дальнейшего продвижения по пути нормализации, отметил источник.

По его словам, возможно, это не так заметно внешне, но "за закрытыми дверями происходят очень активные, интенсивные контакты и обсуждения".

На повестке дня ЕС еще один важный вопрос – подключение Армении ко всему Среднему коридору, не ограничиваясь небольшим участком маршрута, называемого "TRIPP".