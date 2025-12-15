ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судов

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 11:05
    Власти ЕС 15 декабря намерены включить в санкционные списки по России еще 40 судов.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

    "Сегодня мы примем решение в отношении судов из теневого флота. Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций ", - сказала она перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

    Лента новостей