ЕС включит в санкционные списки по РФ 40 судов
Другие страны
15 декабря, 2025
- 11:05
Власти ЕС 15 декабря намерены включить в санкционные списки по России еще 40 судов.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.
"Сегодня мы примем решение в отношении судов из теневого флота. Речь идет о 40 судах, а также о лицах, способствующих обходу санкций ", - сказала она перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.
