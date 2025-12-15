Отток капитала из Азербайджана превысил $4 млрд за 9 месяцев

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Отрицательное сальдо счета движения капитала и финансов Азербайджана (отток капитала и финансов из страны) в январе-сентябре этого года составило $4,1 млрд.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на пресс-конференции в ЦБА.

    По его словам, за 9 месяцев чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на $4,5 млрд, чистые финансовые обязательства - на $0,4 млрд.

