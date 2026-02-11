Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучреждений

Дата-центр Азербайджана - "Правительственное облако" - полностью создан.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на совещании, посвященном единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся сегодня под председательством президента Ильхама Алиева.

"В качестве резервного и основного (центра - ред.) в городах Баку и Евлах, когда мы начинали процесс, примерно 50 государственных учреждений размещали свои цифровые ресурсы, а сегодня это число доведено до 270.(....). Представление "SIMA" наряду с государственными услугами значительно облегчило работу частных компаний, особенно банков. В качестве примера отмечу, что сегодня наши граждане могут полностью осуществлять открытие или пополнение любого депозитного счета в банке - любые банковские операции через приложения, не посещая банк", - добавил он.