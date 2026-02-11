İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rəşad Nəbiyev: "270 dövlət müəssisəsi rəqəmsal ehtiyatlarını "hökumət buludu"nda yerləşdirib"

    İKT
    • 11 fevral, 2026
    • 17:37
    Rəşad Nəbiyev: 270 dövlət müəssisəsi rəqəmsal ehtiyatlarını hökumət buludunda yerləşdirib
    Rəşad Nəbiyev

    Azərbaycanın data mərkəzi - yəni "Hökumət buludu" tam şəkildə qurulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu gün keçirilmiş "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirədə bildirib.

    "Ehtiyat və əsas olmaqla Bakı və Yevlax şəhərlərində biz prosesə başladıqda təxminən 50 dövlət müəssisəsi burada rəqəmsal ehtiyatlarını yerləşdirirdisə, artıq bu gün bu rəqəm 270-ə çatdırılıb. "SİMA" biometrik imzanın təqdim edilməsi ilə 4 milyon istifadəçi, nadir istifadəçi artıq son üç ildə bu imzadan istifadə edir.

    "SİMA"nın təqdim edilməsi dövlət xidmətləri ilə yanaşı, özəl şirkətlərin, xüsusilə də bankların işini bir xeyli asanlaşdırıb. Misal olaraq qeyd edim ki, bu gün bizim vətəndaşlarımız bankda hər hansı bir depozit hesabın açılması və yaxud da artırılmasını - istənilən bank əməliyyatlarını banka getmədən aplikasiyalar üzərindən tam şəkildə həyata keçirə bilirlər", - deyə nazir qeyd edib.

    Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası Rəşad Nəbiyev Hökumət buludu
    Рашад Набиев: Цифровые ресурсы в правительственном облаке разместили 270 госучреждений
    Government cloud data center fully established in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    18:12

    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti