    Ракеты SpaceX за два дня вывели на орбиту 52 интернет-спутника Starlink

    Ракета-носитель Falcon 9 19 сентября успешно вывела на орбиту партию из 24 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

    Днем ранее на орбиту были выведены 28 аналогичных аппаратов.

    Запуски были осуществлены со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии и 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Все аппараты Starlink вышли на заданные орбиты.

    В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет-носителей совершили управляемые вертикальные посадки на морские платформы-дроны в Тихом океане и Атлантике.

    С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 9,7 тысячи таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 8,4 тысячи аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

