"SpaceX"in raketləri iki gündə "Starlink"in 52 internet peykini orbitə çıxarıb
- 20 sentyabr, 2025
- 06:22
Sentyabrın 19-da "Falcon 9" raket daşıyıcısı "Starlink"in qlobal internet əhatə dairəsini genişləndirmək üçün 24 mini peykdən ibarət partiyanı uğurla orbitə çıxarıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "SpaceX"in tərtibatçısı bildirib.
Bir gün əvvəl 28 analoji peyk orbitə çıxarılıb.
Buraxılışlar Kaliforniyadakı Vandenberq Kosmik Qüvvələri Stansiyasındakı "SLC-4E" buraxılış meydançasından və Floridadakı Kanaveral Kosmik Qüvvələri Stansiyasındakı 40-cı buraxılış kompleksindən həyata keçirilib. Bütün "Starlink" peykləri təyin olunmuş orbitlərə daxil oldular.
Buraxılışlar çərçivəsində reaktiv daşıyıcıların təkrar istifadə oluna bilən ilk mərhələləri Sakit okean və Atlantik okeanlarındakı dəniz dron platformalarında idarə olunan şaquli enişlər həyata keçirib.
2019-cu ilin may ayından etibarən "SpaceX" 9 700-dən çox "Starlink" peykini kosmosa göndərib. Onlardan bəziləri uğursuz olub və ya orbitdən çıxıb. Hazırda 8 400-dən çox peyk orbitdə işləyir.