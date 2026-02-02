Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с Иорданией

    Милли Меджлис
    • 02 февраля, 2026
    • 13:16
    ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с Иорданией

    Милли Меджлис ратифицировал соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, подписанное между Азербайджаном и Иорданией.

    Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

    Соглашение было подписано в Баку 27 ноября 2025 года.

