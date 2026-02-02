ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с Иорданией
Милли Меджлис
- 02 февраля, 2026
- 13:16
Милли Меджлис ратифицировал соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере, подписанное между Азербайджаном и Иорданией.
Как сообщает Report, законопроект об утверждении "Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии парламента.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
Соглашение было подписано в Баку 27 ноября 2025 года.
Последние новости
14:05
Песков: Если Зеленский хочет переговоров с Путиным, то может приехать в МосквуВ регионе
13:56
Багаи: Иран изучает возможности дипломатии для возобновления переговоров с СШАВ регионе
13:47
Фуад Исаев: Депозитный портфель азербайджанских банков за два года вырос на 30%Финансы
13:35
Гражданин Нидерландов арестован в Армении за ввоз 845 гр кокаинаВ регионе
13:26
Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов теплаЭкология
13:24
В Азербайджане изменены правила ввоза мобильных телефонов: что важно знать гражданамБизнес
13:16
ММ ратифицировал соглашение о таможенном сотрудничестве с ИорданиейМилли Меджлис
13:14
В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территорииВнутренняя политика
13:06