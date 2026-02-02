В Азербайджане изменены правила ввоза мобильных телефонов: что важно знать гражданам

В Азербайджане вступили в силу изменения в правила льготного ввоза мобильных телефонов физическими лицами.

Как сообщает Report, соответствующее решение Кабмина действует с 1 января 2026 года.

Согласно новым правилам, льгота на ввоз мобильного телефона теперь предоставляется не раз в месяц, а только один раз в год. Ранее граждане могли ежемесячно ввозить по одному телефону на льготных условиях.

При этом сами лимиты сохранены. Как и прежде, без уплаты таможенных пошлин можно ввезти:

· товары общей стоимостью до 800 долларов США при личном ввозе;

· товары до 300 долларов США - через международные почтовые или курьерские отправления.

Согласно полученной Report информации, в отношении мобильных телефонов эти льготы теперь применяются только один раз в течение календарного года.

Если стоимость телефона превышает 800 долларов, то таможенные платежи начисляются на сумму превышения. В этом случае применяются импортная пошлина (15 %), НДС (18 %) и другие сборы - в целом порядка 36 % от суммы превышения.

При ввозе второго или последующих телефонов в течение года пошлины начисляются уже на всю стоимость устройства.

Важно учитывать, что, если гражданин уже ввез мобильный телефон в начале 2026 года, то его годовой льготный лимит считается использованным, и при последующих поставках он не сможет рассчитывать на получение льготы.