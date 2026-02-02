Завтра в Азербайджане ожидается до 18 градусов тепла

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    3 февраля в Азербайджане ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшероне ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 4-7, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и вечером местами возможны осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 3-7, днем - 13-18, в горах ночью 0-5, днем - 8-13° тепла.

    Sabah 18 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
    Azerbaijan weather forecast for February 3
