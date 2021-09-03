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Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии

Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.
ИКТ
3 сентября 2021 г. 07:32
Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии

Ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.

Как передает Report, запуск ракеты произошел на базе ВВС "Ванденберг" в Калифорнии в 18.59 в четверг (05.59 - бакинское время). Он был первым испытательным полетом ракеты Alpha, которую компания называет предназначенной для "бурно растущего рынка небольших спутников".

"Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты", - сообщила компания в Twitter.

Портал Spaceflight Now отмечает, что взрыв произошел через 2,5 минуты после запуска.

Компания заявила, что предоставит дополнительные детали инцидента после сбора необходимой информации.

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