Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца

Реконструкцию на станции Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района планируется завершить до конца текущего года.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Напомним, что сегодня посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечено вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района (Алибейли, Готурбулаг, Ходжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ганзали, Эфендиляр, Газйан, Сарай, Юхары Моллу).