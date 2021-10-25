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Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца

Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца Реконструкцию на станции Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района планируется завершить до конца текущего года.
ИКТ
25 октября 2021 г. 11:27
Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца

Реконструкцию на станции Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района планируется завершить до конца текущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Напомним, что сегодня посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечено вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района (Алибейли, Готурбулаг, Ходжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ганзали, Эфендиляр, Газйан, Сарай, Юхары Моллу).

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