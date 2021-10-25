Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца

Работы на станции Гадрут будут завершены в ближайшие два месяца

Реконструкцию на станции Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района планируется завершить до конца текущего года.

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Реконструкцию на станции Шахйери поселка Гадрут Ходжавендского района планируется завершить до конца текущего года. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана. Напомним, что сегодня посредством 50-метровой вышки Ханлыгской радиовещательной станции обеспечено вещание 8 телеканалов и 2 радиопрограмм в городе Губадлы и 12 селах района (Алибейли, Готурбулаг, Ходжахан, Гапанлы, Муганлы, Хал, Ханлыг, Ганзали, Эфендиляр, Газйан, Сарай, Юхары Моллу). Подпишитесь на наш Telegram канал