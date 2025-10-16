Производство в ИКТ-секторе Азербайджана в сентябре выросло в 2 раза
ИКТ
- 16 октября, 2025
- 11:13
В январе–сентябре 2025 года в секторе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Азербайджана было произведено продукции на сумму 1,749 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, это на 6,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Отдельно в сентябре производство в ИКТ-секторе достигло 420 млн манатов, что в 2 раза превышает показатели сентября 2024 года.
В первые девять месяцев 2025 года доля ИКТ-сектора в валовом внутреннем продукте страны составила 1,8%.
