Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı sentyabrda 2 dəfə artıb
İKT
- 16 oktyabr, 2025
- 10:39
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 1 milyard 749 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7 % çoxdur.
Təkcə sentyabrda isə bu sektorda 420 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur.
Bu ilin ilk 9 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,8 % təşkil edib.
Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 95 milyard 229,2 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,3 % çox ÜDM istehsal olunub.
