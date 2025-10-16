İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı sentyabrda 2 dəfə artıb

    İKT
    16 oktyabr, 2025
    • 10:39
    Azərbaycanın İKT sektorunda məhsul istehsalı sentyabrda 2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sektorunda 1 milyard 749 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 6,7 % çoxdur.

    Təkcə sentyabrda isə bu sektorda 420 milyon manatlıq məhsul istehsal olunub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 2 dəfə çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında sektorun Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) payı 1,8 % təşkil edib.

    Xatırladaq ki, hesabat dövründə Azərbaycanda 95 milyard 229,2 milyon manatlıq və yaxud illik müqayisədə 1,3 % çox ÜDM istehsal olunub.

    Производство в ИКТ-секторе Азербайджана в сентябре выросло в 2 раза

