Присоединившиеся к пакету Full абоненты Nar стали обладателями призов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Nar провел очередную кампанию для своих абонентов. Так, абоненты, присоединившиеся к одному из пакетов Full в период с 29 декабря 2017 года по 28 января 2018 года, получили шанс выиграть ценные подарки от мобильного оператора.

О этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

На третьем этаже торгового центра 28 Mall был проведен розыгрыш среди абонентов, посетивших стенд оператора Nar и получивших специальный купон для участия. По итогам розыгрыша, были определены три случайных победителя. Счастливыми обладателями призов стали Эльшад Искендеров (Samsung Galaxy S8), Джавид Сулейманов (планшет iPad Pro) и Етяр Мустафаева (смарт-часы Samsung Gear S3).

Благодаря пакетам Full Nar предоставил абонентам уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентам.